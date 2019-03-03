بيرين سات وزوجها ينفيانِ شائعة طلاقهما.. بهذه الطريقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما قام البرنامج التركي الصفحة الثانية بنشر أخبار تُشير إلى أنّ الفنانة التركية بيرين سات تسعى للطلاق من زوجها المغني كنان دوغلو الذي يُحاول من جانبه ثنيها عن هذا القرار، أكّد البرنامج خبره مُستشهدًا بعدم قيام دوغلو بتهنئة زوجته مؤخرًا بمناسبة عيد ميلادها، فيما لم تقم هي بالإشارة له في أيّ منشور يخصُّ عيد ميلادها.

وليس هذا فحسب فقد نقل البرنامج أن سات استذكرت حبيبها المتوفّى ايفه يوم عيد ميلادها الـ35 عندما نشرت عنه حيث قالت إنّها عندما كانت تستمع معه إلى أغنية "هيرو" في المطبخ عاد نور الأمل إلى حياتها وأنّ نصف حياتها المُقبلة سيكون أجمل، مما جعل عددًا كبيرًا من الجمهور يربط بين عدم تهنئة دوغلو لها وقيامها بالحديث عن حبيبها المتوفّى، مؤكّدين وجود خلافات بينهما.

وانتشر خبرُ الطلاق بسرعة كبيرة حتى أن العديد من الصحف التركية قامت بنقله عن البرنامج وتأكيده، لتقوم سات بعدها بالردِّ على هذه الشائعة على طريقتها الخاصة، حيث قامت بوضع قلوب حب على أحد منشورات زوجها، بالمقابل قام هو بوضع إعجابات على عددٍ من منشوراتها السابقة في "إنستغرام"، لينفيَا بذلك جميع الأخبار التي انتشرت بقوة عن طلاقهما.