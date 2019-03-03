براءة سارة نخلة من الاعتداء على حماتها

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: برأت المحكمة أمس الفنانة السورية الشابة سارة نخلة من الاعتداء على حماتها في الواقعة التي سبق وحصلت على براءة فيها بحكم أول درجة.

وتواجه "نخلة" مشاكل مع زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود الذي انفصلت عنه قبل عدة أشهر بوقتٍ وتنظر المحكمة بدعوى الطلاق والنفقة المقامة منها ضده.

يشار إلى أنها حررت محضراً ضد طليقها ورفعت عدة دعاوى قضائية ضده تتهمه فيه بالاعتداء عليها بالضرب وتطلب الطلاق بداعي الضرر متمسكة بحقوقها المالية رافضة التنازل عنها كما في قضايا الخلع.