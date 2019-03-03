شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبى برشلونى.. حساب برشلونة ينشر أغنية لـ يارا على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سابقة جديدة من نوعها فى عالم السوشيال ميديا، نشرت صفحة نادي برشلونة الإسباني الرسمية عبر منصة إنستجرام فيديو للفنانة اللبنانية يارا وهي تغنى "حبيبي برشلونى" خلال حفلتها الأخيرة فى دبي.

وتعد يارا بهذه الخطوة أول مطربة عربية تتصدر صفحة النادى العالمى الرسمية وجعلتها تكتب لمتابعيها الذين يتخطون حاجز الـ70 مليون متابع باللغة العربية للمرة الأولى، وشكرت يارا بشكل رسمى قائلة فى تعليقها على الفيديو: "شكراً علي محبتك وهي المرة الأولي التي تكتب فيها الصفحة باللغة العربية، هو ما جعل الجمهور العربي يتفاعل بالتعليقات الإيجابية"، وحقق الفيديو قرابة المليون مشاهدة حتى اللحظة.

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