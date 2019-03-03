هل طلبت ليدى جاجا الزواج من برادلى كوبر ؟ اعرف تفاصيل الحكاية كاملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل طلبت ليدي جاجا الزواج من برادلي كوبر؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن زعمت إحدى المواقع أن النجمة الشهيرة طلبت من برادلي كوبر أن يتزوجها وذلك بعد أن قدم الثنائي استعراضا غنائيا بحفل الأوسكار الأسبوع الماضي، وأشار موقع "جوسيب كوب" أن ما يتردد ما هو إلا شائعة، فتواصل الموقع مع المتحدث باسم برادلي والذي أكد له أن جاجا لم تطلب الزواج من النجم الشهير مثلما ردد البعض.

وبدأت الشائعة بنشر موقع "In Touch" تقريرا يزعم أن ليدي جاجا أظهرت عاطفتها بشكل ملفت للنظر خلال مشاركتها لبرادلي كوبر تقديم أغنية " Shallow "بحفل الأوسكار، وبمجرد من الانتهاء من العرض طلبت أن تتزوجه، ولأن ليدي جاجا معروفة بأنها "مجنونة" فقررت أن تأخذ خطوة مغامرة هذه المرة فطلبت الزواج منه.

وفي حين أكد مصدر للموقع أن كوبر لديه "ابنه" مع صديقته السوبر موديل الشهيرة إيرينا شايك، "فاجأها" برفض طلبها وذلك بالرغم من أن برادلي "لديه مشاعر حب عميقة" لجاجا، وأضاف "التوقيت ليس صحيحاً، بغض النظر عن مدى قوة مشاعره بالنسبة لها".