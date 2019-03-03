شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "The Crew" بمهرجان شرم الشيخ رغم قرار صناعه بسحبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية عرض فيلم «The Crew» ضمن فعاليات المهرجان، رغم قرار صناع الفيلم بسحبه وإلغاء عرضه ضمن المهرجان الذي يستمر حتى الـ 8 من مارس الجاري، بسبب سوء التنظيم حسبما أكد مخرج العمل إسلام رسمي لـ"الخليج 365"، وكان من المفترض عرض الفيلم أمس السبت فى ليلة افتتاح المهرجان، ولكن بسبب طول مدة الحفل، وانصراف الحضور لم يعرض الفيلم، كما كان متفقًا عليه.

"The Crew" يتناول مراحل صناعة الأفلام السينمائية، منذ ولادة الفكرة، حتى عرضها بدور العرض، بشكل سلس ومبسط، ويجسدها نخبة من نجوم السينما المصرية وصناعها، بطولة يسرا، أحمد حلمي، منى زكي، شريف منير، بالإضافة إلى كبار صناع السينما في مصر، على رأسهم وحيد حامد ، جابي خوري، ومدحت العدل، وتامر حبيب، وشريف عرفة، وهادي الباجوري، وهشام نزيه، وسيناريو محمد نبيل و إسلام رسمى ، تصوير تامر الحسيني، مونتاج محمود سمير.