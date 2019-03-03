شكرا لقرائتكم خبر عن كل يوم فستان.. لقاء الخميسى بين أناقة الأسود وبهجة التركواز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل يوم فستان.. يبدو أن الفنانة لقاء الخميسى، قد اتخذت من الطريقة شعارا لها، إذا تحرص دوما على مشاركة جمهورها بأحدث صيحات الفساتين التى ترتديها.

بين أناقة اللون الأسود، والتركواز، وما يبعثه فى النفس راحة نفسية وتهدئة للأعصاب، والبهجة، ظهرت لقاء الخميسى، فى جلسات تصوير متنوعة، بأكثر من صورة فى هذه الفساتين، مع تغير قصات الشعر، والتى حظيت بإعجاب جمهورها على السوشيال ميديا.



اطلالة جديدة للفنانة لقاء الخميسى اطلالة جديدة للفنانة لقاء الخميسى



لقاء الخميسى ترفع شعار كل يوم فستان



لقاء الخميسى تشارك جمهورها أحدث مناسبات ظهورها



صور لقاء الخميسى شهدت إعجاب جمهورها



إطلالة بزى أسود للفنانة لقاء الخميسى

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسى، كان مسلسل "أبواب الشك"، والذى شارك فى بطولته نخبة من النجوم، منهم خالد سليم، ونبيل عيسى، وأحمد صلاح حسني، وعائشة بن أحمد.