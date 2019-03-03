- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن كل يوم فستان.. لقاء الخميسى بين أناقة الأسود وبهجة التركواز.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل يوم فستان.. يبدو أن الفنانة لقاء الخميسى، قد اتخذت من الطريقة شعارا لها، إذا تحرص دوما على مشاركة جمهورها بأحدث صيحات الفساتين التى ترتديها.
بين أناقة اللون الأسود، والتركواز، وما يبعثه فى النفس راحة نفسية وتهدئة للأعصاب، والبهجة، ظهرت لقاء الخميسى، فى جلسات تصوير متنوعة، بأكثر من صورة فى هذه الفساتين، مع تغير قصات الشعر، والتى حظيت بإعجاب جمهورها على السوشيال ميديا.
اطلالة جديدة للفنانة لقاء الخميسى
لقاء الخميسى ترفع شعار كل يوم فستان
لقاء الخميسى تشارك جمهورها أحدث مناسبات ظهورها
صور لقاء الخميسى شهدت إعجاب جمهورها
إطلالة بزى أسود للفنانة لقاء الخميسى
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسى، كان مسلسل "أبواب الشك"، والذى شارك فى بطولته نخبة من النجوم، منهم خالد سليم، ونبيل عيسى، وأحمد صلاح حسني، وعائشة بن أحمد.
كانت هذه تفاصيل خبر كل يوم فستان.. لقاء الخميسى بين أناقة الأسود وبهجة التركواز.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.