شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ظهور حسن حسنى مع مصطفى شعبان فى "أبو جبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم الكبير حسن حسنى من تصوير مشاهده فى مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، ويظهر حسنى كضيف شرف خلال الأحداث وتحديداً بالحلقات الأولى من المسلسل بجانب شعبان.

مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.



حسن حسنى ومصطفى شعبان

وتعاون حسن حسنى مع مصطفى شعبان فى 3 مسلسلات سابقة، وهم "العار" إخراج شيرين عادل عام 2010، وبعده مسلسل "الزوجة الرابعة" إخراج مجدى الهوارى عام 2012، ثم مسلسل "مزاج الخير" إخراج مجدى الهوارى أيضاً عام 2013.

ويسجل أبو جبل" التعاون الثانى على التوالى بين مصطفى شعبان ومحمد سيد بشير وأحمد صالح وشركة سينرجى بعد مسلسل "أيوب" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فى بطولته أيتن عامر، دياب، ميرهان حسين، هنا الزاهد، محمد لطفى، محمد على رزق، زكى فطين عبد الوهاب.