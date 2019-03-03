انسحاب فيلم "الفريق" من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
انسحب فيلم "الفريق" من العرض الخاص الذي أقيم لها ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، في دورته الثالثة.
كان من المقرر عرض الفيلم أمس خلال الافتتاح، الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، وتم تأجيله إلى اليوم الأحد.
تحمل الدورة الحالية من المهرجان وهي الثالثة اسم الفنانة الراحلة سعاد حسني، وترأسه شرفيًا الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتقام فعالياتها في الفترة من 2 إلى 8 مارس الجاري.
وتنظمه مؤسسة "نون للثقافة والفنون"، برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، والتي أسسها المخرج الراحل محمد كامل القليوبي، والمخرج داود عبد السيد، والناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، والناقدة ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكري، والناقدة ماجدة موريس
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