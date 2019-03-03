بالصور.. هالة صدقي رفقة نجليها في ندوة تكريمها بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

حضرت الفنانة هالة صدقي ندورة تكريمها، التي تقام على هامش فعاليات مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، رفقة ولديها التوأم.

التف الحضور حول صدقي ونجليها، ويُعد ظهورهم نادرًا.

تحمل الدورة الحالية من المهرجان وهي الثالثة اسم الفنانة الراحلة سعاد حسني، وترأسه شرفيًا الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتقام فعالياتها في الفترة من 2 إلى 8 مارس الجاري.

وتنظمه مؤسسة "نون للثقافة والفنون"، برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، والتي أسسها المخرج الراحل محمد كامل القليوبي، والمخرج داود عبد السيد، والناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، والناقدة ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكري، والناقدة ماجدة موريس​​