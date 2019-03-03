بالفيديو.. أحمد فهمي يكشف موهبة ابنه في الغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لنجله "عمر" وهو يغني.
وظهر "عمر" في الفيديو وهو يغني أغنية ، بينما يقوم والده بالعزف على البيانو، وعلق الأخير قائلا: "ابني".
يذكر أن أحمد فهمي يشارك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل لبناني بعنوان "بروفا"، بطولة ماجي أبو غصن، نهلة عقل داوود، ومن إخراج رشا شربتجي.
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