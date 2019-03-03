محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
روج الفنان أشرف عبدالباقي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، للعرض المسرحي "جريما في المعادي"، الذي يبدأ عرضه مساء اليوم بمدينة بورسعيد.
ونشر "عبدالباقي" مجموعة صور لتجهيزات العرض، وعلق: "مستنيكم النهاردة الساعة 8 مساءً، ومسرحية كلها غلط على مسرح المركز الثقافي أوبرا بورسعيد، في بداية جولتنا المستمرة حتى 8 مارس".
مسرحية "جريما في المعادي" بطولة النجم أشرف عبدالباقي، مع عدد من الوجوه الشابة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أشرف عبدالباقي يروج لأولى عروض مسرحيته في بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.