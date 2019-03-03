بالصور.. أشرف عبدالباقي يروج لأولى عروض مسرحيته في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روج الفنان أشرف عبدالباقي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، للعرض المسرحي "جريما في المعادي"، الذي يبدأ عرضه مساء اليوم بمدينة بورسعيد.

ونشر "عبدالباقي" مجموعة صور لتجهيزات العرض، وعلق: "مستنيكم النهاردة الساعة 8 مساءً، ومسرحية كلها غلط على مسرح المركز الثقافي أوبرا بورسعيد، في بداية جولتنا المستمرة حتى 8 مارس".

مسرحية "جريما في المعادي" بطولة النجم أشرف عبدالباقي، مع عدد من الوجوه الشابة.