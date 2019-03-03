إيناس الدغيدي: هالة صدقي قادرة على تحمل أدوار بطولة منفردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

تصوير- علاء احمد:

قالت المخرجة إيناس الدغيدي إن الفنانة هالة صدقي قادرة على تحمل أدوار بطولة منفردة، مضيفةً أن تاريخها الفني يحتمل وأداءها يساعدها على النجاح.

وأضافت إيناس، في ندوة أقيمت على هامش تكريم صدقي ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية: "هالة فنانة بمعنى الكلمة، تحمل طاقة إيجابية عالية، وهي قامة فنية كبيرة تجيد جميع الأدوار".

تحمل الدورة الحالية من المهرجان اسم الفنانة الراحلة سعاد حسني، وترأسه شرفيًا الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

وتنظمه مؤسسة "نون للثقافة والفنون"، برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، والتي أسسها المخرج الراحل محمد كامل القليوبي، والمخرج داود عبد السيد، والناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، والناقدة ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكري، والناقدة ماجدة موريس​