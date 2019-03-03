هالة صدقي: اكتأبت شهورا بعد وفاة سعاد حسني و هي سبب دخولي التمثيل

انتهت منذ قليل ندوة تكريم الفنانة هالة صدقي ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية وقام بإدارتها الكاتب الصحفي سيد محمود.

وقال الكاتب الصحفي سيد محمود إن حب هالة صدقي للتمثيل يبدأ بحبها لسعاد حسني وصادف الحظ أن تكرم خلال الدورة التي تم إهداؤها للسندريلا وهي فنانة قديرة تعرف جيدا كيف تتعامل مع الشخصية التي تجسدها والشخصيات التي يقدمها النجوم المشاركون معها في أي عمل ولديها قدرة علي التلون وتقديم العديد من الشخصيات التي لا تتشابه في أي شيء.

وأضافت هالة صدقي أنها سعيدة بالتكريم من مهرجان شرم الشيخ مشيرة إلي أنه عقب وفاة سعاد حسني مرت بمرحلة اكتئاب لمدة 3 أشهر حزنا عليها وإلي اليوم لا تستطيع مشاهدة أعمالها لأنها أثرت في شخصيتها كثيرا لأنها فنانة عظيمة متنوعة وتستطيع تقديم كافة الشخصيات.

وأوضحت هالة أن المخرج الكبير عاطف الطيب علمها كيفية معرفة تفاصيل الشخصية مشيرة إلي أنها استفادت

من كل المخرجين الذين عملت معهم خاصة وأنها قبل أي عمل تسأل أولا عن اسم المخرج ومن الممكن أن ترفض الدور رغم قوته إذا لم يضف لها المخرج والشخصية شيئا جديدا فصاحب شخصية الراقصة في فيلم الهروب هو عاطف الطيب لأنه قرر أن تكون الشخصية بهذه الصورة.

وأشارت هالة إلي أنها لا تحب السياسة وحاولت التهرب من العمل في مسلسل حارة اليهود لهذا السبب فقط ولكنها عملت لأن الشخصية بها تنوع مميز علي المستوي الدرامي وأوضحت أنها مازالت تعمل بروح الهواة إلي الآن.

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي: لا أستطيع أن أقيم موهبة هالة صدقي لأنها أكثر تميزا من ذلك وتستطيع أن أقوم ببطولة أفلام لو المنتجين انتبهوا لقيمتها فنيا وقاموا بتقديمها بشكل جيد فهي إلي الآن لم تقدر

سينمائيا بشكل كاف رغم أنها شخص سلس في التصوير وهذا ما لمسته وقت تصويرها معي فيلم ما تيجوا نرقص واليوم كل النجوم يتعاملون مع المخرج بتعال ويدخلون في كل تفاصيل العمل بعكس هالة صدقي وأتمني أن نقدم تجربة كوميدية في السينما من بطولتها فهي قادرة علي ذلك.

وأضاف المخرج الكبير محمد عبد العزيز: أنا سعيد باختيار مهرجان شرم الشيخ لهالة صدقي وتكريمها فهي صاحبة مسيرة فنية مميزة وروح فنية مختلفة وأنا معجب بذكائها الفني بقدر إعجابي بموهبتها سواء في الأعمال الكوميدية أو التراجيدية واكتساب خبرة كبيرة من عملها في السينما والتليفزيون.

وأوضح الناقد نادر عدلي أن الفنانة هالة صدقي في الهروب و يا دنيا يا غرامي وقلب الليل 3 أفلام تكشف جيدا شخصية هالة صدقي وموهبتها المميزة لأن الشخصيات التي قدمتها خلالهم شخصيات مركبة وغير متشابهة وتحتاج لفنان مميز لتقديمها فرغم صغر مساحتها مقارنة ببطل الفيلم لا نستطيع أن نتذكر هذه الأفلام دون تذكرها خلالهم وتفوقت في أوقات كثيرة علي أبطال هذه الأعمال مشددا علي أنها فنانة تستحق التقدير لأنها استطاعت أن تترك بصمة بداخل المشاهد المصري والعربي وهي فنانة ستبقي دائما في قلوبنا.