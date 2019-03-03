كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انسحابه.. مهرجان "السينما الآسيوية" يصر علي عرض فيلم "the crew" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالرغم من إعلان انسحاب فريق عمل فيلم "The crew"، إلا أن القائمين علي المهرجان، حاليًا يصروا على عرضه في قصر الثقافة الساعة السابعة مساء.

ويتناول "The Crew"، مراحل صناعة الأفلام السينمائية، منذ ولادة الفكرة، وحتى عرضها بدور العرض، بشكل سلس ومبسط، والتي يجسدها نخبة من نجوم السينما المصرية وصناعها.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية في دورته رقم 3، سيقام في الفترة من 2 وحتي 8 مارس المقبل، حيث تتولى الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، الرئاسة الشرفية للمهرجان.

فيلم "The Crew"، بطولة يسرا،أحمد حلمي، منى زكي، شريف منير، بالإضافة إلى كبار صناع السينما في مصر، أمثال جابي خوري، ووحيد حامد، ومدحت العدل، وتامر حبيب، وشريف عرفة، وهادي الباجوري، وهشام نزيه، إخراج إسلام رسمي، وإنتاج سينما فاكتوري.