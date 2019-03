نتفليكس تصالح جمهورها بمسلسلات جديدة بعد إلغاء "الجلاد" و"جيسيكا جونز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت شبكة نتفليكس قائمة جديدة للعروض التي تقدمها خلال شهر مارس/ آذار هذا العام، على أمل أن تكسب رضا الجمهور من مختلف الأذواق.

"بريتبوكس" تنافس نتفليكس وأمازون في بريطانيا

وفي هذا الشهر، بات من الواضح أن نتفليكس اعتمدت على تنوع عروضها وسيطرة مسلسلات الأكشن لتعويض الجمهور عن إلغاء مسلسلي Jessica Jones "جيسيكا جونز"، وThe Punisher (الجلاد)، اللذين قررت الشبكة إلغاءهما دون تفسير رغم نجاحهما.

ورصد موقع "جيك. كوم" الأمريكي أبرز عروض نتفليكس لشهر مارس/ آذار في التقرير التالي..



1 مارس



بدأ عرض مسلسل Losers "الفشلة"، الذي يتناول قصصا حقيقية لكيفية التعامل مع النجاح، وهو من إنتاج نتفليكس، ويتوقع له نجاح كبير كونه يمنح نصائح لكيفية النجاح في مجتمع لا يتقبل الفشل.

2 مارس

انطلق عرض المسلسل الكوري الناجح Romance is a Bonus Book.



5 مارس

6 مارس

7 مارس

Disney’s Christopher Robin (سلسلة كريستوفر روبين التابع لديزني).يبدأ عرض الموسم الثاني من مسلسل Secret City: Under the Eagle أو "المدينة الغامضة: تحت النسر".Doubt "الشك".

The Order "النظام".

8 مارس

After Life "بعد الحياة".

Bangkok Love Stories: Innocence "قصص حب بانكوك: البراءة".

كافة مواسم مسلسل Hunter X Hunter "هانترX هانتر".

Shadow "الظل".

Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams "أطفال الجاسوسية: جزيرة الأحلام الضائعة".

The Jane Austen Book Club "نادي كتب جين أوستن".

12 مارس

15 مارس

Terrace House: Opening New Doors "منزل تيراس: فتح أبواب جديدة".A Separation "الانفصال".Girl "فتاة".

Love, Death & Robots "الحب، الموت، البشر الآليون".

The Lives of Others "حيوات الآخرين".





19 مارس

22 مارس

29 مارس

Amy Schumer Growing "آيمي شومر".Carlo & Malik "كارلو& ماليك".Delhi Crime "جريمة دلهي".Selling Sunset "بيع الغروب".The Dirt "القذارة".مسلسل "15 أغسطس".الموسم الثالث من Santa Clarita Diet "دايت سانتا كلاريتا".The Legend of Cocaine Island "أسطورة جزيرة الكوكايين".The Highwaymen "رجال الطريق السريع".





30 مارس

31 مارس

الموسم الخامس How to Get Away with Murder أو "كيف تفلت بجريمة قتل".Trailer Park Boys: The Animated Series "بارك بويز: مسلسل أنيميشن".