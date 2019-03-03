نتفليكس تصالح جمهورها بمسلسلات جديدة بعد إلغاء "الجلاد" و"جيسيكا جونز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت شبكة نتفليكس قائمة جديدة للعروض التي تقدمها خلال شهر مارس/ آذار هذا العام، على أمل أن تكسب رضا الجمهور من مختلف الأذواق.
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وفي هذا الشهر، بات من الواضح أن نتفليكس اعتمدت على تنوع عروضها وسيطرة مسلسلات الأكشن لتعويض الجمهور عن إلغاء مسلسلي Jessica Jones "جيسيكا جونز"، وThe Punisher (الجلاد)، اللذين قررت الشبكة إلغاءهما دون تفسير رغم نجاحهما.
ورصد موقع "جيك. كوم" الأمريكي أبرز عروض نتفليكس لشهر مارس/ آذار في التقرير التالي..
1 مارس
بدأ عرض مسلسل Losers "الفشلة"، الذي يتناول قصصا حقيقية لكيفية التعامل مع النجاح، وهو من إنتاج نتفليكس، ويتوقع له نجاح كبير كونه يمنح نصائح لكيفية النجاح في مجتمع لا يتقبل الفشل.
2 مارس
انطلق عرض المسلسل الكوري الناجح Romance is a Bonus Book.
5 مارسDisney’s Christopher Robin (سلسلة كريستوفر روبين التابع لديزني).
6 مارسيبدأ عرض الموسم الثاني من مسلسل Secret City: Under the Eagle أو "المدينة الغامضة: تحت النسر".
7 مارسDoubt "الشك".
The Order "النظام".
8 مارس
After Life "بعد الحياة".
Bangkok Love Stories: Innocence "قصص حب بانكوك: البراءة".
كافة مواسم مسلسل Hunter X Hunter "هانترX هانتر".
Shadow "الظل".
Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams "أطفال الجاسوسية: جزيرة الأحلام الضائعة".
The Jane Austen Book Club "نادي كتب جين أوستن".
12 مارسTerrace House: Opening New Doors "منزل تيراس: فتح أبواب جديدة".
15 مارسA Separation "الانفصال".
Girl "فتاة".
Love, Death & Robots "الحب، الموت، البشر الآليون".
The Lives of Others "حيوات الآخرين".
19 مارسAmy Schumer Growing "آيمي شومر".
22 مارسCarlo & Malik "كارلو& ماليك".
Delhi Crime "جريمة دلهي".
Selling Sunset "بيع الغروب".
The Dirt "القذارة".
29 مارسمسلسل "15 أغسطس".
الموسم الثالث من Santa Clarita Diet "دايت سانتا كلاريتا".
The Legend of Cocaine Island "أسطورة جزيرة الكوكايين".
The Highwaymen "رجال الطريق السريع".
30 مارسالموسم الخامس How to Get Away with Murder أو "كيف تفلت بجريمة قتل".
31 مارسTrailer Park Boys: The Animated Series "بارك بويز: مسلسل أنيميشن".
كانت هذه تفاصيل خبر نتفليكس تصالح جمهورها بمسلسلات جديدة بعد إلغاء "الجلاد" و"جيسيكا جونز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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