بالفيديو .. متسابق في "Arabs Got Talent" يُبكي لجنة التحكيم

قدّم المتسابق السوري نزار علي بدر، البالغ من العمر 54 عاما والمتميز في موهبة النحت، عملا فنيا جسّد معاناة الهجرة في سوريا، خلال مشاركته ضمن حلقة السبت، من برنامج اكتشاف المواهب "Arabs Got Talent".

وأثار العمل الذي طرحه المتسابق السوري مشاعر الجميع، فبَكت الفنانة نجوى كرم، والإعلامي علي جابر، والإعلامية ريا أبي راشد في الكواليس، وانتظر أحمد حلمي حتى نال المشترك موافقة لجنة التحكيم، ثم جرى نحوه وقبّل رأسه.





يُعرّض برنامج "Arabs Got Talent" على قناة "MBC" و"MBC 4" يوم السبت أسبوعيا، وتضم لجنة تحكيمه كلا من الإعلامي علي جابر، والفنان المصري أحمد حلمي، والنجمة اللبنانية نجوى كرم.