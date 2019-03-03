زين مالك في تغريدة غير متوقعة لـ جيجي حديد

فاجأ المغني زين مالك الجميع بتغريدة اطلقها عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، معبّرا من خلالها عن حبه لعارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد.

وكتب “مالك” (26 عاماً) “أحبك جيجي حديد”.

وحظيت التغريدة على مئات الآلاف من المشاركات بين تعليق وريتويت واعجاب.

وبدأ الاثنان التعرف على بعضهما أواخر 2015، وأعلنا علاقتهما بالظهور معًا في حفل Met Gala في مايو/أيار 2016، الا ان جيجي وزين لم يؤكدا إشاعة الانفصال التي لاحقتهما منذ شهرين.

وكانت جيجي حديد (23 عاماً) قد تواجدت في اسبوع الموضة في ميلانو وضمن اسبوع الموضة في باريس.

نذكر ان “حديد” رصدتها الكاميرات مؤخراً في نيويورك حيث بدت حزينة بعد امضائها مناسبة عيد الحب بمفردها وذلك بعد انفصالها عن حبيبها المغني زين مالك (26 عاماً) مطلع عام 2019.

وهذه ليست المرة الاولى التي ينفصل فيها زين مالك عن جيجي حديد حيث سبق لهما ان انفصلا بعد ارتباط دام عامين، فيما كتب كلاهما بيانا يعبر عن الحب والاحترام للآخر.