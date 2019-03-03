نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش للمرّة الـ3.. لماذا ترفض الزواج؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جاء تتويج المصرية الشابة نور الشربيني ببطولة العالم للإسكواش للمرة الثالثة، ليضعها في المقدمة بتحقيق انتصار جديد، حيث سعت منذ بداياتها في اللعبة لتحقيق حلمها وجلب الانتصارات والميداليات العالمية.

وتوجت نور خلال الساعات الماضية ببطولة العالم للإسكواش التي استضافتها مدينة شيكاغو الأمريكية، لتحصد لقب بطلة العالم للمرة الثالثة في تاريخها، بعد أن حصدته عامي 2016 و2017، واضعة اسمها في لوحة شرف اللعبة عالميًا.

وحفرت الفتاة لمصرية صاحبة الـ24 عامًا، اسمها بأحرف من نور في تاريخ لعبة الإسكواش، لتثبت للجميع أن المرأة قادرة على صنع المعجزات، خاصة أنها تؤمن دائمًا بأنه لا يوجد شيء اسمه "مستحيل".

وتركت الشربيني حلم الزواج لغالبية الفتيات في سنها على مدار سنوات مضت، إذ صرحت في استضافة إعلامية بأنها لا تفكر في هذه الخطوة حاليًا، وتركز فقط في الاحتفاظ بتصنيفها العالمي وتحقيق المزيد من البطولات التي تضاف إلى رصيدها الرياضي.

ومنحت نور الشربيني وسام الرياضة من الطبقة الأولى من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي استقبلها مرتين لتكريمها مع مجموعة من الرياضيين الفائزين ببطولات عالمية داخل القصر الجمهوري.

وعن دور الرجال في حياتها، ترى نور أن والدها عاطف الشربيني، وشقيقها "عمر الشربيني" الذي لعب دورًا كبيرًا في تدريبها، هما أهم رجلين في حياتها، نظرًا لما قدماه لها من دعم وتشجيع طوال مسيرتها الرياضية.

وتؤكد دائمًا نور الشربيني في كافة الاستضافات الإعلامية أن المرأة قادرة على صنع المعجزات، مستنكرة النظرة التقليدية للمرأة على أنها ربة منزل فقط، في الوقت الذي تشجع فيه الفتيات على صنع مستقبلهن وتحقيق أحلامهن في المجال المفضل لديهن.

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وولدت لاعبة الإسكواش المصرية والمصنفة الأولى على مستوى العالم 1 نوفمبر عام 1995، حيث تعد أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش تحت سن 13 عامًا 2009، وأول لاعبة إسكواش مصرية والأصغر في العالم التي تنجح في التأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة عام 2012 لكن حلم التتويج تأجل لأربع سنوات.

وبعد تأجيل الحلم، أحرزت الشربيني بطولة العالم للإسكواش بعد فوزها بالبطولة، التي أقيمت في ماليزيا بعد فوزها على الإنجليزية لورا مارسو، المصنفة الأولى عالميًا في المباراة النهائية، بعد أن عادت من تأخرها بشوطين مقابل لا شيء، لتفوز ببطولة العالم مرتين على التوالي في 2016 و2017 وحفاظها على تصدرها الترتيب على مستوى العالم للشهر السادس عشر على التوالي.

وحققت العديد من البطولات على مستوى جمهورية مصر العربية، وفازت في البطولات الفردية للعبة، كما حصلت على لقب أفضل وأصغر لاعبة في بطولة السيدات وتم تكريمها من الاتحاد الدولي.

وفي أكتوبر 2014 شاركت في بطولة أمريكا المفتوحة وفازت بالمركز الثاني، وكانت أصغر لاعبة عالميًا تدخل في قائمة أول 10 مراكز للتصنيف في لعبة الإسكواش على مستوى العالم.

وفي ديسمير 2014 شاركت في بطولة العالم للفرق التي نظمت في كندا وجاءت في المركز الثالث وبذلك أصبحت المصنفة الرابعة عالميًا.

وفي عام 2016 توجت بلقب المصنفة الثانية عالميًا في بطولة العالم التي أقيمت في كوالالمبور بماليزيا بعد فوزها على الإنجليزية لورا ماسارو 3-2 في المباراة النهائية.