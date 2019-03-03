الدُكتورة خُلود تعرّضت للخطر بالولادة 5 مرّات.. وستكشف عن مُفاجأة غدًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجهت الفاشينيستا الكويتية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة خلود، الشكر لجميع متابعيها الذين ساندوها بالدعاء، في رحلة إنجاب توأميها، لافتًة إلى أن حب الناس نعمة كبيرة.

ووصفت الدكتورة خلود، جمهورها بأنهم أخواتها لأنها ليس لديها أشقاء أو شقيقات.

وأكدت الفاشينيستا الكويتية، أنها تعرضت للخطر خلال "الولادة"، خمس مرات، لكنها تخطت الألم بفضل الله ودعوات زوجها وجمهورها ورضا والديها.

وكتبت الدكتورة خلود، عبر إنستغرام، "الحمد الله رب العالمين على أجمل النعم اللي رب العالمين وهبني إياها، أجمل بيبيات الحمدالله على صحتهم وعافيتهم".

وأضافت: "الصحة والعافية والذرية الصالحة والزوج الصالح حب الناس، شكرًا لكل من توجه بالدعاء لي من بالغيب أو العلن، شكرًا لكل من ساندني سواء بكلمة أو بدعاء أو بسؤال".

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وواصلت: "ماعندي خوات بس إنتوا خواتي اللي ما جابتهم أمي جابتهم الدنيا الحلوة والنية الطيبة".

واستطردت: "ولادتي كانت وايد سهلة رغم تعبي بالحمل وتعرضت للخطر لأكثر من خمس مرات لكن بفضل رب العالمين ثم رضى والديني وزوجي ودعائكم الحمد الله تعديت كل مراحل الخطر ولله الحمد".

واختتمت: "الله لا يحرمني منكم وإن شاء الله باجر بقولكم شنو المفاجئة الثالثة اللي قلتها بأذن أمين".

يُذكر أن الفنانُ الكويتي أمين، شارك متابعي زوجته الدكتورة خلود، بمقطع فيديو عبر "سناب شات"، ظهرت خلاله وهي في غرفة الولادة، حيث طمأنت محبيها على صحتها في أول ظهور لها بعد إنجابها طفليها التوأمين.