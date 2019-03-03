رونق: مُنتجون طلبوا مني مُشاركتهم "سهرات الليل".. وهكذا كان موقفي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت الفنانة الكويتية رونق بتصريحات نارية هاجمت خلالها منتجين قالت إنهم يرفضونها ويرفضون الحديث عنها.

وأشارت رونق خلال لقاء تلفزيوني مع حصة البناي، إلى "أن المنتجين لا يحبوني لأني لا أطبل لهم ولا أمشي على هواهم، كما أني لا أشاركهم سهرات الليل؛ لأنها لا تنفعني ولأنها تصعدني بشكل مؤقت، ولكن للأسف هناك منتجون يساومون فنانات مقابل الحصول على أدوار"، كما أن بعض المنتجين يتحكمون بمدير الإنتاج والمخرج.

وأشارت كذلك إلى "أن جروبات الفنانين عبارة عن عصابة منفصله عن بعض، وتحزبات غريبة، فيما إحدى الإعلاميات المعروفات التي تقول بأنها كانت السبب في بروزها، رافضه الحديث أكثر عنها.

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في المقابل، وصفت رونق نجوم "السوشال ميديا" بالدخلاء على الفن، معتبرة وجودهم غير مبرر، وهو جيل سيأتي اليوم الذي ينقرضون فيه، متمنية ذلك في أقرب فرصة.

وبررت رونق غيابها سنه عن الساحة الفنية بسبب إصابتها بـ"الجلطة"، لكنها عادت مرة أخرى للمشاركة في عمل قالت إنها ظلمت فيه من قبل المنتج، حيث وضع اسمها في تتر "الكومبارس"، إلى جانب أنها لم تستلم حقها المادي، وظلمت في الحق الأدبي.

يذكر أن رونق دخلت المجال الفني عام 2007، كما أنها تقوم حاليًا بإنتاج مسلسل "عشاق رغم الطلاق".