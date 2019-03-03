ريهام حجاج تحتفل بنجاح كارمن

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: احتفلت الفنانة ريهام حجاج بنجاح مسلسلها الجديد "كارمن" في لقاءٍ بسيط أقامه زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة. ولقد نشرت صور الاحتفال دون الإشارة لتفاصيله رغم وجود مجموعة من الفنانين والاعلاميين، مع اقتصار التصوير فيه على اللقطات التي تبادلها الحضور لبعضهم البعض.

هذا وكان الاحتفال على ما يبدو بسيطاً لتزامنه مع حادث قطار محطة مصر، فيما قدم عدد من الفنانين هدايا رمزية لها على نجاح العمل الذي يُعتبر أول بطولة درامية لها.



الجدير ذكره هو أن "حجاج" لم تذكر تفاصيل حول الحفل والصور، لكن، الفنانة مها أحمد نشرت عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام" صورة لها برفقة زوجها الفنان مجدي كامل تجمعهما بريهام، وكتبت معلقة: "حبيبتي يا ريهام كان يوم جميل جدًا، بجد اتبسطنا قوى تعيشي وتجمعينا ومبروك ألف مبروك على مسلسلك كارمن جامد جدًا ومزيد من البطولات والتألق". ما يوضح أبعاد هذا الاحتفال الذي جمع العديد من النجوم احتفاءً بنجاح أولى بطولاتها الدرامية.