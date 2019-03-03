شكرا لقرائتكم خبر عن MY Boy.. أحمد فهمى يعزف ويغنى Believer بصحبة ابنه .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان My Boy قدم النجم أحمد فهمى، نجله عمر، إلى جمهوره فى مصر والعالم العربى، وذلك خلال غناء أغنية believer، وقيام أحمد فهمى بعزفها له على البيانو، وقد حظى بإعجاب العديد من المتابعين.

وأغنية believer صدرت فى عام 2017، لفرقة إماجن دراجونس، أو التنانين الخيالية وهى فرقة روك أمريكية من لاس فيغاس، نيفادا.

وتتكون فرقة التنانين الخيالية حاليًا من المغنى دان رينولدس، وعازف الجيتار واين سيرمون، وبن مكي، وعازف الطبل دانييل بلاتزمن.

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واكتسبت فرقة إماجن دراجونس، أو التنانين الخيالية شهرتها العالمية من إطلاق ألبومهم "نايت فيجنز" وذلك مع بداية ظهورهم فى 2012م، وكانت أول أغنية من الألبوم "إتس تايم".

يشار إلى أن النجم أحمد فهمى، بدأ تصوير مسلسله الجديد "بروفا"، المزمع عرضه فى رمضان المقبل 2019، وتشارك فى بطولته اللبنانية ماغى بو غصن، ويكتبه يم مشهدى، وتخرجه رشا شربتجى، ومن المقرر تصوير أحداثه فى لبنان .