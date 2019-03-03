شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تمثال السندريلا سعاد حسنى بفعاليات مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، افتتاح معرض الصور الخاص بأعمال الفنانة الراحلة سعاد حسنى، ومن ضمنه المعرض تمثال للفنانة الكبيرة.

Advertisements



تمثال السندريلا سعاد حسنى من فعاليات مهرجان شرم الشيخ

وكانت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية افتتحت المهرجان بعرض فيلم تسجيلى عن السندريلا سعاد حسنى، مع تقديم أغنية نادرة بعنوان إن كنت فاكر قول، وهى الأغنية التى سجلتها بصوتها فى لندن قبل رحيلها.

يشهد المهرجان حضور إسعاد يونس رئيس المهرجان الشرفى والمخرج مجدى أحمد على رئيس المهرجان وعددًا من نجوم الفن، وشهد الافتتاح تكريم السيدة جنجاة شقيقة السندريلا والتى أهدت المهرجان الأغنية النادرة لسعاد حسنى.