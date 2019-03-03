- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تمثال السندريلا سعاد حسنى بفعاليات مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، افتتاح معرض الصور الخاص بأعمال الفنانة الراحلة سعاد حسنى، ومن ضمنه المعرض تمثال للفنانة الكبيرة.
تمثال السندريلا سعاد حسنى من فعاليات مهرجان شرم الشيخ
وكانت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية افتتحت المهرجان بعرض فيلم تسجيلى عن السندريلا سعاد حسنى، مع تقديم أغنية نادرة بعنوان إن كنت فاكر قول، وهى الأغنية التى سجلتها بصوتها فى لندن قبل رحيلها.
يشهد المهرجان حضور إسعاد يونس رئيس المهرجان الشرفى والمخرج مجدى أحمد على رئيس المهرجان وعددًا من نجوم الفن، وشهد الافتتاح تكريم السيدة جنجاة شقيقة السندريلا والتى أهدت المهرجان الأغنية النادرة لسعاد حسنى.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد تمثال السندريلا سعاد حسنى بفعاليات مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.