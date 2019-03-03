شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زفاف كاتى بيرى وأورلاندو بلوم لن يكون فى "قلعة سندريلا" بديزني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شائعة جديدة وقعت ضحيتها النجمة العالمية كاتي بيري، حيث انتشر مؤخرًا أن كاتي تحلم بإقامة حفل زفافها ضخم مع خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم في عالم ديزني، بينما نفي موقع "جوسيب كوب" ما تردد ووصفه بأنه شائعة وقصة مختلقة.

قبل أسبوعين، أعلنت كاتي بيري وأورلاندو بلوم خطبتهما، وهو الخبر الذي نشرته عدد كبير من المواقع الفنية، فتسبب أن النجمين تحولا لضحية الشائعات.

بدأت الشائعة بنشر موقع "Life & Style" تقرير أكد إن كاتي بيري "تخطط لإقامة حفل زفاف يعد بمثابة "حلم"، ونقل مصدر للموقع أن بيري تجد أن المال ليس كل شيء عندما يتعلق الأمر بتحقيق حلمها في هذه الليلة المميزة.

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وأشار الموقع أن الحفل تكلفته ستصل لحوالي 5 ملايين دولار، وسيقوم بلوم وبيري باستئجار طائرات خاصة للضيوف المدعوين بالحفل، ومن أبرزهم مثل كيت هيدسون وجنيفر أنيستون ومايلي سايروس، دوللي بارتون، إلتون جون.

واستكمل المصدر أن كاتي بيري قررت تبادل وعود الزواج في قلعة سندريلا الموجودة في عالم ديزني بفلوريدا في حين أورلاندو بلوم يتمني ان تقام مراسم الزواج في قلعة حقيقية في إنجلترا أو أيرلندا.