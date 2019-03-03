شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء..أبرز 25 ممثل وممثلة تحدثوا اللهجة الصعيدية فى الدراما والسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظل اللهجة الصعيدية لها خصوصياتها فى الدراما والسينما، وتبقى عالقة فى أذهان الجمهور مهما طال الزمن، ولا يمكن الحديث عن الدراما المصرية، دون الوقوف عند الأعمال الصعيدية التي تمثل قطاعا كبيرا من الجمهور، وبجانب الموهبة يجب على الفنان أو الفنانة التحدث بلهجة صعيدية متقنة على الشاشات، مما يجعل الاستعانة بمصححين للهجة فى جميع الأعمال الدرامية والسينمائية أمر ضروري، ورغم جودة الأعمال واستحضار خبراء في اللهجة تبقى هناك هفوات منطقية تجعل الجمهور الصعيدى" تحديدا يردد الكلمات الصحيحة أثناء المشاهدة.

وعند عرض الأعمال الدرامية والسينمائية عبر السنوات الماضية، يستعرض ”الخليج 365” أبرز 25 ممثلا وممثلة تحدثوا اللهجة الصعيدية بطلاقة وبنطق صحيح، وهم كالتالى:

الفنان

عبد الله غيث، من أهم الممثلين الذين تحدثوا بالهجة الصعيدية فى مسلسل "ذئاب الجبل"، والذى عرض عام 1993، وحقق نجاحا كبير وقت عرضه، من تأليف محمد صفاء عامر، وإخراج مجدى أبو عميرة .

الفنانة

دنيا سمير غانم، ضمن قائمة الممثلين الذين تحثوا اللهجة الصعيدية بطلاقة، فى مسلسل "الكبير أوى" بجميع أجزائه مع الفنان أحمد مكى، والمسلسل من إخراج إسلام خيرى.

النجم الكبير الراحل

أحمد زكى، ويعد من أشهر من تحدثوا اللهجة الصعيدية بالنطق الصحيح، وذلك فى فيلم" البيه البواب" ، وعرض عام 1987، من تأليف يوسف جوهر، إخراج حسن إبراهيم، كذلك الفنان جمال سليمان، فى مسلسل "أفراح ابليس" ، تأليف مجدى صابر، ومن إخراج أحمد خالد أمين.

الفنانة القديرة

عبلة كامل، من أهم النجمات التى تحدثن اللهجة العصدية بطلاقة فى مسلسل "سلسال الدم" بجميع أجزائه، وهو من تأليف مجدى صابر، وإخراج مصطفى الشال، كذلك النجم الكبير يحيي الفخرانىمن النجوم الذين أتقنوا التحدث باللهجة الصعيدية فى مسلسل "دهشة" ، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج شادى الفخرانى.

الفنان

منذر رياحنة، فى أحداث مسلسل "خطوط حمرا" مع النجم أحمد السقا وأحمد رزق، ورغم أن جنسيته أدرنية، إلا أن خبراء اللهجة وصفوه من المميزين القلائل فى التحدث باللهجة الصعيدية، كذلك النجمة حنان مطاوعفى مسلسل "دهشة" مع النجم يحيي الفخرانى .

اما النجم الكبير الراحل

محمود عبد العزيز، وصفه خبراء اللهجة، أنه من أهم وأشهر الممثلين فى نطلق اللهجة الصعيدية فى عالم الدراما، فى مسلسل "جبل الحلال"، والذى كتبه ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج عادل أديب، كذلك الفنان رياض الخولىفى مسلسل "سلسال الدم"، والذى برع فى نطق اللهجة الصعيدية، بالإضافة للفنان هادى الجيار .

وعن الجيل الحديث دخل الفنان

محمد رمضانقائمة الفنانين الذين تحدثوا اللهجة الصعيدية بطلاقة فى مسلسل "نسر الصعيد"، والذى عرض العام الماضى، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، كذلك الفنان القدير الراحل محمد وفيق فى مسلسل "حق مشروع" عام 2007، كما حققت الفنانة سماح السعيدنجاحا بنطقها السليم والصحيح باللهجة الصعيدية فى مسلسلي أفراح إبليس ودهشة.

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أما النجم القدير الراحل

نور الشريف، فقدم اللهجة الصعيدية ببراعة شديدة فى مسلسل "الرحايا"، وأصبح ضمن النجوم المميزين فى نطق اللهجة بطريقة سليمة ومميزة، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسنى صالح، كذلك الفنان حمدى أحمدفى فيلم "البداية"، باٌلإضافة للفنان أحمد بدير فى مسرحية "ريا وسكينة" مع النجمتين شادية وسهير البابلى والقدير عبد المنعم مدبولى، ولا نغفل الدور المميز للفنان عبد الوارث عسرونطقه السليم للهجة الصعيدية فى فيلم "صراع فى الوادى" مع النجمة فاتن حمامة والنجم عمر الشريف .

وهناك 3 ممثلين دفعة واحدة أتقنوا اللهجة الصعيدية بطلاقة شديدة فى مسلسل "الضوء الشارد" والذى عرض عام 1988، وهم القدير الراحل

ممدوح عبد العليم، والفنان يوسف شعبان، والفنانة رانيا فريد شوقى.

ولا نغفل الشخصية التى قدمتها الفنانة

سوسن بدرفى مسلسل "الرحايا" مع النجم نور الشريف، حيث تعد من النجمات اللاتى تحدثن اللهجة الصعيدية بطريقة سليمة وواضحة.

كذلك الفنان القدير

نبيل الحلفاوى فى أحداث مسلسلي "دهشة" مع النجم الكبير يحيي الفخرانى، ومسلسل "غوايش" والذى عرض عام 1986، وقام بكتابته محمد جلال عبد القوى، وإخراج محمد شاكر، كذلك الفنانة زوزو نبيل، فى مسلسل "غوايش".



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أما النجمين

أحمد ماهر وحمدى غيث، فتحدثوا اللهجة الصعيدية بحرفية شديدة، مما جعل الجمهور يتابع جميع أعمالهم ليشاهدوا طريقة النطق السليم للهجة، فى مسلسل "ذئاب الجبل" مع النجم الراحل ممدوح عبد العليم .

وفى العصر الحديث لا ننسى النجم الكوميدي

محمد هنيدى، والذى قدم اللهجة الصعيدية ببراعية كبيرة وحرفية جعلته من أهم وأبرز النجوم فى نطق اللهجة بفيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، كذلك الفنانة روبىفى مسلسل "أهو دا اللى صار" ، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على، والفنان محمد سعدفى فيلم "كتوت ابو الليل".