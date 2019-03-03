صور..شاهد كاردى بى تتحول لـ Cowgirl مثيرة على المسرح فى تكساس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت النجمة العالمية كاردي بى الكثير من الجدل بإطلالتها المثيرة وذلك خلال إحيائها حفل " Houston Livestock Show & Rodeo " مؤخرا في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهرت كاردي بي ذات الـ 26 عام بملابس "Cowgirl" لامعة حملت إمضاء دار أزياء " Bryan Hearns" . يذكر أن كاردى بى أطلقت مؤخرا كليب جديدا مع النجم العالمي برونو مارس، والكليب حمل اسم "Please Me" والكليب شارك برونو في إخراجه مع فلورنت ديشارد.

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