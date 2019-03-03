شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مطالبتها بالجنسية المصرية.. اعرف أصالة معاها كام جنسية عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة أصالة، عن أنها تحمل 3 جنسيات عربية، وهى الجنسية السورية من وطنها الأم، والجنسية البحرينية التى كرمت بها، بالإضافة إلى الجنسية الفلسطينية حيث كانت هدية غالية من أهالى فلسطين.

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وقالت الفنانة أصالة: "أنا أفخر بأنّى أحمل جنسية وطنى الأمّ سوريا وجنسيتي الثانية الّتي كُرَّمتُ بها من وطني الحبيب البحرين وكذلك أحمل جنسيّة فلسطنيّه هديّة غالية من أهلنا هناك، ولاأحمل جنسيّه أجنبيّه رغم أنّى من المفروض أنّ أحصل عليها وتنازلت، أنا واحده منّ عوائل كثيره بالآلاف على امتداد الوطن العربي".





يذكر أن الفنانة أصالة أكدت أن مطالبتها بالجنسية المصرية هو نوع من العشم فى الجهات المصرية، وحبها لمصر، وليس هذا الطلب له علاقة بأى خلاف سياسى أو إجتماعى أو خلافه، مشيرة إلى أنها تفتخر بجنسيتها السورية والبحرينية وأنها تعيش فى مصر، وذلك بعد ظهورها فى مقطع فيديو وهى تطالب بالحصول على الجنسية.