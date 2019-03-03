محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدر الدكتور أحمد عوّاض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، قرارًا اليوم بتعيين الفنان تامر عبدالمنعم رئيسًا لقصر السينما.

تامر عبدالمنعم تولى رئاسة القصر منذ يناير ٢٠٠٦ وحتى يونيه ٢٠١١، ويأتي قرار تعيينه في ظل خطة وضعها عوّاض لقصور الثقافة من أجل عودة دورها وتعدد أنشطتها.

يُذكر أن تامر عبدالمنعم تولى عدة مناصب، منها تأسيس ورئاسة تحرير مجلة "أبيض وأسود" كمجلة متخصصة في الفن السابع عام ٢٠٠٨، والمنسق العام لتسويق المُنتج والمحتوى الثقافي بمكتب رئيس الهيئة في سبتمبر ٢٠١٧.