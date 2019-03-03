هند صبري في المنيل مع فريق "الفيل الأزرق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تستكمل الفنانة التونسية هند صبري، تصوير مشاهدها المتبقية ضمن أحداث فيلم "الفيل الأزرق 2".

وانتقلت هند صبري وكريم عبدالعزيز لتصوير مشاهد العمل بأحد الديكورات في منطقة المنيل، بعدما انتهوا من تصوير عدد من المشاهد بفندق شهير بمنطقة التحرير.

فيلم "الفيلم الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد، وانضم للجزء الثاني من الفيلم الفنانة التونسية هند صبري، والفنان الأردني إياد نصار.