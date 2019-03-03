سما المصري تنشر صورة بالنقاب.. والجمهور مش لايق عليكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

نشرت الفنانة سما المصري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة وهي ترتدي النقاب، وعلقت: "أنا والنقاب في مهمة رسمية".

الصورة التي نشرتها "سما" أثارت الجدل من جديد، بين مدافع ، ومنتقد، فجاءت بعض تعليقات معجبيها على النحو التالي: "ربنا يهديكي"، "جميلة"، "عيونك حلوة بالنقاب"، "الله يصلح حالك"، وغيرها.

فيما انتقدها البعض قائلًا: "ابعدي عن النقاب"، "النقاب فرض ديني مينفعش نهزر بيه"، "النقاب مش للتريقة"، "مش لايق عليكي"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن سما المصري حرصت مؤخرا على زيارة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، ووزعت عددا من الهدايا على الأطفال المرضى.