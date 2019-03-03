أصالة: أفخر بجنسيتي السورية وتنازلت عن الأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الفنانة السورية أصالة، أنها تفخر بجنسية وطنها الأم "سوريا"، وبأنها تحمل الجنسية البحرينية، إلى جانب الفلسطينية التي وصفتها بالهدية الغالية.

جاء ذلك تعليقًا على الفيديو الذي ظهرت فيه وقت إحيائها لحفل بمركز المنارة في 22 فبراير، تطلب الحصول على الجنسية المصرية، وكتبت أصالة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "أنا أفخر بأنّي أحمل جنسية وطني الأمّ سوريا، وجنسيتي الثانية الّتي كُرَّمتُ بها من وطني الحبيب البحرين، وكذلك أحمل جنسيّة فلسطينية هديّة غالية من أهلنا هناك".

وتابعت "ولا أحمل جنسيّة أجنبيّة رغم أنّي من المفروض أنّ أحصل عليها وتنازلت، أنا واحدة منّ عوائل كثيرة بالآلاف على امتداد الوطن العربي".

وكانت أصالة قالت في الفيديو الذي عُرض في برنامج "MBC Trending": "انشالله عقبال ما تعطوني الجنسية انا لازمني بقى الجنسية الباسبور اعطوني اياه بقى خلصوني".