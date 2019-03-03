محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
شارك الفنان محمد رمضان جمهوره، بمقطع فيديو له وهو يعانق أسد، ضمن كواليس أحد أعماله الفنية.
وعلق رمضان، على مقطع الفيديو، قائلًا: "قريب جدًا هقولكم ميعاد ومكان أقوى حفلة في مصر وميعاد أغنية virus وشوية مفاجآت ثانية لجمهوري الغالي".
وكتب محمد رمضان، أسفل تعليقه على الفيديو "لا لتخدير الأسود،virus".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. محمد رمضان يحتضن أسد ويعلن مفاجأة لجمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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