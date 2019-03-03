بالفيديو.. محمد رمضان يحتضن أسد ويعلن مفاجأة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره، بمقطع فيديو له وهو يعانق أسد، ضمن كواليس أحد أعماله الفنية.

وعلق رمضان، على مقطع الفيديو، قائلًا: "قريب جدًا هقولكم ميعاد ومكان أقوى حفلة في مصر وميعاد أغنية virus وشوية مفاجآت ثانية لجمهوري الغالي".

وكتب محمد رمضان، أسفل تعليقه على الفيديو "لا لتخدير الأسود،virus".