تعرض الفنان عبدالله السدحان، لوعكة صحية مفاجئة قادته لإحدى المستشفيات. ونشر السدحان مقطع فيديو له، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، يظهر فيه راقداً على السرير في المستشفى، بينما يقوم طبيب بفحص الممثل الكوميدي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

فيما طمأن السدحان البالغ من العمر (60 عامًا)، جمهوره وكتب قائلا: ”أنا بخير وتمام ولله الحمد ومن اجتماع لأجتماع واكل وامشي فقط خوفاً من تداول أي مقطع ثم تكبر الإشاعة“.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: الفنان عبدالله السدحان يرقد على السرير الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.