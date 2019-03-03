خطف المطرب العراقي، ماجد المهندس، الأنظار حوله من قبل رواد التواصل الاجتماعي بعد تقبيله لفنانة عربية في إمارة الشارقة الخليجية.
وقام ماجد المهندس بالترحيب بنوال الزغبي بحرارة، حيث تبادل القبلات معها، وقبل يدها، ما جعلها متفاجئة وسعيدة في الوقت نفسه من لفتة المهندس الطيبة.
وجاء ذلك ضمن كواليس الحفل الذي جمع بين ماجد المهندس والفنانة اللبنانية، نوال الزغبي في الشارقة، حيث شهد موقفا مميزا بينهما، وفور أن التقت الزغبي بالمهندس قالت له بحفاوة ” ماجد يا ماجد ” ، وأثنت على مستوى أعماله وحفاظه على نجوميته.
وأخذ ماجد المهندس هو ونوال الزغبي صورة تجمعهما معا أمام عدسات المصورين، وغنى ماجد المهندس في حفل الشارقة عددا من أشهر أغنياته، منها ” أنا حنيت ” و ” أخ قلبي “.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ماجد المهندس يقبّل يد نوال الزغبي في كواليس حفلهما بالشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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