بالفيديو.. قصة حب لـ رامي عياش تقترب من 2 مليون مشاهدة

حققت "قصة حب" أحدث أغاني المطرب رامي عياش مايقترب من 2 مليون مشاهدة وذلك بعد 10 أيام من طرحها، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". ويشار إلي أن أغنية كلمات محمد رفاعى، ألحان وتوزيع جان مارى رياشى، إخراج فادى حداد، وكان تم التصوير فى العاصمة اللبنانية بيروت.



ويذكر أن "قصة حب" هي أول تعاون يجمع بين المطرب رامى عياش ومحسن جابر، بالإضافة إلي أنه انتهى من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد الذي يضم 10 أغنيات مختلفة بها العديد من المفاجآت تتنوع ما بين اللهجة المصرية واللبنانية.

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