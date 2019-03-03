شاهد..إيمي سالم من كواليس مسلسل طلقة حظ

نشرت الفنانة إيمي سالم صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها "طلقة حظ" الذي يتم طرحه في موسم دراما رمضان 2019، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت إيمي علي الصورة قائلة:" شخصيه نيرمين من مسلسل طلقة حظ..رمضان ٢٠١٩ إن شاء الله"، وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي عن شخص يعانى من مشاكل مع شقيقاته الأربعة من خلال الصراع مع زوجته، التى تحاول



جدير بالذكر أنه يشارك إيمي سالم في بطولة المسلسل كل من مصطفي خاطر، آيتن عامر، أحمد ماهر،إنعام سالوسة، هبه عادل، أحمد التهامي، محمد جمعة، محمد أنور، ميرنا نور الدين، خالد أنور، تأليف إيهاب بليبل، و إخراج أحمد خالد أمين. مسلسل طلقة حظ..رمضان ٢٠١٩ إن شاء الله"، وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي عن شخص يعانى من مشاكل مع شقيقاته الأربعة من خلال الصراع مع زوجته، التى تحاولدعمه فى مواجهة الأزمات التى يعانى منها مع شقيقاته.جدير بالذكر أنه يشارك إيمي سالم في بطولة المسلسل كل من مصطفي خاطر، آيتن عامر، أحمد ماهر،إنعام سالوسة، هبه عادل، أحمد التهامي، محمد جمعة، محمد أنور، ميرنا نور الدين، خالد أنور، تأليف إيهاب بليبل، و إخراج أحمد خالد أمين.

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