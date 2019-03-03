الخميس..فريق موناليندا يتغنى بأجمل أغاني داليدا في الربع الثقافي

يستعد فريق "موناليندا"، لتقديم حفل غنائي كبير إحياء لذكري المطربة داليدا، في الربع الثقافي بشارع المعز لدين الله الفاطمي، وذلك يوم الخميس الموافق 7 مارس في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم أعضاء الفريق باقة

متنوعة من أروع أغنيات داليدا التي عشقها الجمهور، بالإضافة إلي مجموعة مختارة من الأغانى الفرنسية لمطربين آخرين والتى تتنوع ما بين القديم والحديث.

يذكر أن "مونداليدا" هو فريق

أُنشئ فى يوليو ۲۰۱٧ لإحياء ذكرى الفنانة الفرنسية الإيطالية المصرية "داليدا" والتى أثرت العالم الموسيقى منذ بداية الخمسينات فى القرن الماضى وحتى وفاتها فى أواخر الثمانينات، والفريق مكون من المطربة ريم شوقى، محمد ويف فلوت وساكسفون، أحمد السيد جيتار، أمير كرم باص جيتار، كِنش إيقاع، بيبو درامز.