يستعد فريق "موناليندا"، لتقديم حفل غنائي كبير إحياء لذكري المطربة داليدا، في الربع الثقافي بشارع المعز لدين الله الفاطمي، وذلك يوم الخميس الموافق 7 مارس في تمام الساعة السابعة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم أعضاء الفريق باقةمتنوعة من أروع أغنيات داليدا التي عشقها الجمهور، بالإضافة إلي مجموعة مختارة من الأغانى الفرنسية لمطربين آخرين والتى تتنوع ما بين القديم والحديث.
يذكر أن "مونداليدا" هو فريق
كانت هذه تفاصيل خبر الخميس..فريق موناليندا يتغنى بأجمل أغاني داليدا في الربع الثقافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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