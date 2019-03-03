في عيد ميلاد محمد صبحي.. تعرف على أهم المحطات في مسيرته الفنية

يحتفل الفنان محمد صبحي اليوم بعيد ميلاده الـ71، والذي وضع نفسه في فتره قصيرة ضمن أهم النجوم على الساحة الفنية، حيث جعل لنفسه منهجًا مميزًا فى اختياره لأعماله السينمائية، بالإضافة لحرصه الشديد على عدم خوض تجارب فنية غير محسوبة، وهو ما جعله يتقدم إلى الصفوف الأولى.

وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها أهم محطات الفنان محمد صبحي خلال مسيرته الفنيه احتفالًا بعيد ميلاده.

تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بتقدير امتياز، مما أهله للعمل كمعيد بالمعهد، ولكنه ترك التدريس وأسس فرقة "ستوديو 80" المسرحية، وقدم من خلالها أعمالًا مميزه مع صديقه لينين الرملي، و نجح الثنائي لينين كاتبًا وصبحي ممثلاً ومخرجًا في أغلب الأوقات في تقديم مجموعة من أنجح المسرحيات هذه الفترة، مما جعل البعض يرى فيهما امتدادًا للثنائي نجيب

الريحاني وبديع خيري، ومن بين العروض التي قدماها في تلك الفترة "الجوكر، نت حر، الهمجي، البغبغان، تخاريف".

بدأت علاقة صبحي بالتلفزيون منذ أن قدم مسلسل "فرصة العمر" في منتصف السبعينيات، ثم ابتعد عن التليفزيون فتره، وعاد بمسلسل "كيمو" الذي يتكلم عن مشاكل التعليم في مصر، وقدم مسلسله الشهير "رحلة المليون" بجزئية الأول والثاني الذي حقق نجاحًا ملموسًا وقت عرضه وما زال، وفي بداية التسعينات قدم مسلسل "سنبل".

بدأ صبحي في تقديم شخصية "ونيس" الشهيره من خلال مسلسل حمل اسم "يوميات ونيس" في ثمانية أجزاء ، عرض من خلالها هموم الأسرة العربية ومايصادفها من عقبات أثناء تربيتها لأبنائها، وفي منتصف الألفية الجديدة قدم

عدة مسلسلات أهمها "فارس بلا جواد" ومسلسل "رجل غني فقير جدا" وفي عام 2009.

عاد صبحى لشخصية (ونيس) وقدم الجزء السادس من خلال مسلسل "يوميات ونيس وأحفاده"وقد أصبح أبناء ونيس متزوجون ولديهم الكثير من الأحفاد ويتحدث المسلسل عن مشاكل وقضايا ومستقبل الأحفاد والأطفال ، كما قام بعمل الجزء السابع من المسلسل "ونيس وأيامه" والجزء الثامن "ونيس والعباد وأحوال البلاد" عام 2013 وكان ذلك هو اخر اعماله التليفزيونيه، أبتعد صبحي عن السينما عام 1991 ،وكان اخر اعماله فيلم "بطل من الصعيد"، ولم يقدم من بعد هذا الفيلم اي عمل سينمائي اخر.

عُرف عن الفنان محمد صبحي ان له وجهات نظر سياسية وأجتماعية عديدة وقد قام مؤخرا بتقديم عمل حملة المليار بالتعاون مع الإعلامي الشهير عمرو الليثي من أجل القضاء علي العشوائيات الموجودة بمصر.

تزوج من الممثلة الراحلة نيفين رامز التي كانت تعمل بفرقة رضا، وتعرفت علي الفنان محمد صبحي أثناء عملها بها، واستمر زواجهم حتي فارقت الحياة بعد أن أنجبت ولدين هم كريم ومريم.