شاهد.. كندة علوش وطفلتها تتصدر غلاف مجلة شهيرة

نشرت الفنانة كندة علوش صورة لها برفقة طفلتها حياة، ظهرت فيها علي غلاف مجلة شهيرة، من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت كندة، في الصورة بإطلالة ناعمة ومكياج هادئ بلمسة من خبيرة التجميل دنيا صدقي، وتسريحة شعر من يد مصفف الشعر هيثم دهب، ولم تظهر الفنانة وجه طفلتها في الصورة
جدير بالذكر أن ذلك هو الظهور الأول لحياة، في أول جلسة تصوير لها برفقة والدتها كندة، والتي جاءت تزامنًا مع احتفالات عيد الأم، مما أسعد متابعيها وتمنوا لها كل السعادة.
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