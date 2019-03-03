شاهد.. محمد رمضان يحتضن أسدًا في أغنيته الجديدة

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نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد من كواليس أغنيته الجديدة "virus"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر "رمضان" خلال الفيديو الخاص بالأغنية، وهو يحتضن أحد الأسود الصغيرة.
وقد كتب "رمضان" على الفيديو: "قريب جداً هقولكم ميعاد ومكان أقوى حفلة في مصر وميعاد أغنية virus، وشوية مفاجآت تانية لجمهوري الغالي ثقة في الله نجاح.. لا لتخدير
وجاءت تعليقات الجماهير خارقة كالعادة، أسد موضة قديمة عاوزين نشوفك بقي مع تمساح اميتاباتشان.
ولا تتوقف التعليقات علي هذا الحد ليُعيد أحد الجماهير كلمات الأغنية السابقة للنجم "مافيا مافيا مافيا".
وتمتد تعليقات الجمهور، قائلًا "الأسطورة واحد بس واللي يقلد يقلد"
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