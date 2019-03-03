الخميس.. فريق كولنكا يقدم "فيها حاجة حلوة" على مسرح الهوسابير

تستعد فرقة كولنكا لتقديم العرض المسرحي الكوميدي "فيها حاجه حلوه"، علي خشبة مسرح الهوسابير وذلك يوم الخميس الموافق 7 مارس في تمام الساعة السابعة مساءً.



يشار إلي أن مسرحية "فيها حاجه حلوه" تدور في إطار كوميدي إجتماعي، تناقش العديد من مشكلات الشباب بطريقة كوميديه، وحصل العرض على العديد من الجوائز على

مدار الستة اعوام الماضية.

جدير بالذكر أن العرض بطولة محمد عصام، كريم، أبانوب، شافعي، عبد الهادي، كمال، محمود، حسين، ميدو، عبد الرحمن، رضوى، نرمين، رحمة، تؤى، مارتينا، سندس، أميرة، ملابس نرمين عصام، ديكور أبانوب رمسيس، تأليف وإخراج محمد عصام.