شاهد.. محمد إمام يرد على رسالة شريف منير له

عبر الفنان محمد إمام، عن سعادته بما كتبه الفنان شريف منير له بخصوص مسلسله الجديد "هوجان"، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر". وكان كتب الفنان شريف منير لإمام قائلًا: "أكثر حاجة بتعجبنى فيك.. إنك مجتهد وعندك إصرار وبتشتغل على نفسك صح.. تتصور إنى عارف إنك ابن الأستاذ عادل لما بشوفك معاه فى الحياة بس..أما فى الشغل فإنت محمد إمام إللى اعتمد على وعندك إصرار وبتشتغل على نفسك صح.. تتصور إنى عارف إنك ابن الأستاذ عادل لما بشوفك معاه فى الحياة بس..أما فى الشغل فإنت محمد إمام إللى اعتمد علىنفسه وعمل نجاحه بمجهوده.. عاش يا إمام.. سخنتنى وشجعتنى إنى أحاول أعمل زيك.. ربنا يحميك ويبعد عنك العين". ويذكر أن مسلسل "هوجان" تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد.

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