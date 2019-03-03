تحل الفنانة هبة عبدالغني، ضيفة على برنامج "كلام ستات" والذى يعرض على شاشة قناة ON E الثلاثاء المقبل، ويقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن والفنانات هيدى كريم ونهال عنبر وندى رحمى.
ومن المقرر أن تتحدث هبة في العديد من الموضوعات الفنية والاجتماعية وحياتها الشخصية، هذا إلى جانب حديثها عن النجاح الكبير الذي حققته شخصية"ريا" التي تقدمها خلال السياق
كما تكشف عن ظهورها خلال مسلسل "كارمن" بطولة ريهام حجاج فضلًا عن حديثها عن مشاركتها في مسلسل "لمس أكتاف" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الثلاثاء..هبة عبدالغني تكشف كواليس تحضيراتها لشخصية "ريا" في "كلام ستات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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