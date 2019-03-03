معرض صور سعاد حسني في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

افتتح دكتور مجدي أحمد علي، رئيس مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، منذ قليل، وتضمن المعرض جانب من أهم صور وأفيشات أفلام سعاد جمعها الناقد السينمائي سامح فتحي. سعاد جمعها الناقد السينمائي سامح فتحي. وتضمن المعرض أيضًا عرض تمثال سعاد الذي صممه الفنان

المثال عصام درويش وحضر المعرض جانجاه شقيقة الفنانة الراحلة وتضمن المعرض بعض المقالات والأخبار التي كتبت عن سعاد حسني وحضر أيضًا الفنان محمود قابيل وعبير صبري وهالة صدقي.

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