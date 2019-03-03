انتهاء خلافات مادونا وليدي جاجا بصورة جريئة.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت كل من النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة مادونا، والنجمة ليدي جاجا، إنهاء الخلافات التي دامت بينهما لمدة 8 سنوات، وذلك بنشر صورة جمعتهما بعد حفل الأوسكار مؤخرًا.

النجمة العالمية، قامت بمشاركة الصورة بعد حصول ليدي جاجا، على جائزة الأوسكار، لأفضل أغنية أصلية “Shallow”، وعلقت عليها قائلة: لا تعبث مع الفتيات الإيطاليات.

كما حرصت مادونا على تهنئة ليدي جاجا، حيث التقطت عدسات الكاميرات لقطات لهما يضمان بعضهما، بعد انتهاء حفل توزيع جوائز الأوسكار.

والجدير بالذكر أن العداء بينهما قد بدأ بسبب أوجه التشابه بين أغنية جاجا “Born This Way” التي أطلقتها عام 2011، وأغنية مادونا “Express Yourself”، التي حققت نجاحا كبيرا عام 1989.

واستمر الخلاف بعد تصريح أدلت به ليدي جاجا، أشارت فيه إلى أن مادونا كانت أقل شأنا منها حين ذاك، لأنها لا تجيد العزف على “الكثير من الآلات الموسيقية”، أو حتى “تأليف الموسيقى الخاصة بها”.

وقالت ليدي جاجا عام 2016،: أنا ومادونا مختلفتان للغاية، لن أجري هذه المقارنة على الإطلاق، لا أقصد عدم احترامها، إنها سيدة لطيفة ولديها تاريخ رائع، إنها أكبر نجوم البوب في كل العصور، ولكنني أعزف على الكثير من الآلات الموسيقية، أنا أؤلف الموسيقى، أقضي ساعات وساعات يوميا في الاستديو، أنا منتجة وكاتبة، ما أفعله مختلف.

وردت عليها مادونا بعد ذلك برسم ساخر meme، مع تعليق :لا أستطيع سماعك لأننى مشغولة بكوني رائعة.