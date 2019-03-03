النجمة التركية فهرية أفجان تستعرض حملها وتعلن اسم مولودها المنتظر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة التركية فهرية أفجان لجلسة تصوير جديدة، استعرضت فيها انتفاخ بطنها في آخر أسابيع حملها.

فهرية بدت في الصور مرتدية فستان رمادي ضيق، وتعمدت الظهور بشكل جانبي، الأمر الذي أظهر انتفاه بطنها بشكل كبير، حيث دخلت الفنانة التركية شهرها الثامن من الحمل، ويتبقى لها أسابيع قليلة على ولادة ابنها الأول.

المفاجأة، كانت إعلان فهرية عن الاسم الذي اختارته الفنانة وزوجها، النجم بوراك أوزجفيت لمولودهما المنتظر، وهو «كاران»، كما انشأ الزوجان حساب رسمي لنجلهما عبر انستجرام، وهو ما انتقده البعض، وتوقعوا أن يستخدم الثنائي مولودهما في الإعلان عن منتجات للأطفال عبر هذا الحساب.

يُذكر أن بوراك وفهرية احتفلا بزفافهما يونيو 2017 بعد قصة حب جمتعهما خلال مشاركتهما مسلسل «طائر النمنمة».

من ناحية أخرى، كان مسلسل «حتى الموت» آخر أعمال فهرية الدرامية، وهو المسلسل الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم»، في الوقت الذي يجهز فيه بوراك لتصوير مسلسله الجديد «قيامة عثمان»، وهو الموسم المقبل للمسلسل التاريخي الأكثر شعبية «قيامة أرطغرل»، وهو العمل الذي يعود به إلى الشاشة بعد نجاح مسلسله الأخير «حب أعمى» أمام نسليهان أتاغول.