حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ السينمائي، والتي تنطلق فعالياته في الفترة من ٢ إلى ٨ مارس، السبت 2مارس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

حفل الافتتاح شهد حضور كل من الفنانة إسعاد يونس، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة هالة صدقي، والفنانة عبير صبري، والفنانة ألفت عمر، والفنان محود قابيل، والمخرج مجدي أحمد علي.

كما حضر الفنان لطفي لبيب، والمخرج هاني لاشين، والمخرج محمد عبد العزيز، والمخرج عمرو عابدين، ومحسن منصور، والفنان أحمد وفيق، والفنانة مادلين طبر، وغيرهم.

وقد تم خلال حفل افتتاح المهرجان تكريم كل من الفنانة هالة صدقي، والفنان لطفي لبيب، عن مجمل أعمالهما الفنية.

وأحيت حفل الافتتاح المغنية العالمية “ديلارا كازيموفا”، التي وصلت إلى شرم الشيخ مساء الجمعة من دولة أذربيجان.

ويتنافس على جوائز المهرجان 58 فيلم من 26 دولة أسيوية، وسيتم أيضا استضافة عدد من الحلقات الدراسية وحلقات العمل السينمائية مع الضيوف من جميع أنحاء القارة.