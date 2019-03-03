نقيب الصحفيين وعدد من الصحفيين والإعلاميين في عزاء والد رئيس تحرير «روز اليوسف».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

استقبل الكاتب الصحفي أحمد باشا، رئيس تحرير جريدة “روز اليوسف” عزاء والده فرحات محمد باشا، وذلك بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

وكان في مقدمة الحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والإعلامي عمرو الليثي، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عادل السنهوري رئيس تحرير جريدة “صوت الأمة” أحد اصدرات مؤسسة اليوم السابع، والكاتب الصحفي يوسف أيوب، ومحمد الجالي مسئول الملف السياسي باليوم السابع.

كما حضر الفنان تامر عبدالمنعم، ومحمد شبانة، ومحمد كمال المستشار الإعلامي بمحافظة القاهرة، والمستشار ماجد الشربيني، والكاتب وليد يوسف، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، وخالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، ومحمد البهنساوي رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، وعمرو الخياط رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، والسفير علي العايد سفير الأردن لدي القاهرة، والكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، والإعلامي الرياضي أحمد شوبير، والإعلامي أحمد المسلماني، والإعلامي مصطفي ميزار.