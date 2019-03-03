أصالة توجه رسالة خاصة لإليسا بعد تعافيها من الجراحة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة السورية أصالة، رسالة خاصة للفنانة اللبنانية إليسا، بعد عودتها من الجراحة التي خضعت لها مؤخرًا.

أصالة، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «إليسا واحدة من الفنّانات القلائل اللي لازم تحب فكرها بالإضافة لفنها، الله يعافيها ويشفيها وتضل بيننا ومعنا مثل ماهيّي نجمة محبوبة وكبيرة».

وكانت إليسا، قد نشرت أول صورة لها بعد خضوعها للجراحة برفقة إحدى صديقاتها وظهرت لاصقة طبية على يديها، وحصدت الصورة على العديد من تعليقات جمهورها الذي تمنى الشفاء لها.

الفنانة اللبنانية خضعت لعملية جراحية في يدها اليسرى في بروكسل بألمانيا، للتخلص من احتقان المياة الناتج عن العلاج الذي خضعت له، للشفاء من مرض سرطان الثدي، وعادت بعها بأيام قليلة إلى لبنان.

وكان أول إعلان لإليسا عن اصابتها بمرض سرطان الثدي كان من خلال كليب أغنية «إلى كل اللي بيحبوني»، حيث رصدت من خلاله تفاصيل معرفتها بإصابتها بالمرض، مروراً بمرحلة العلاج، وحتى الشفاء منه، والكليب من إخراج إنجي جمال، والأغنية من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، وتوزيع اماديو.