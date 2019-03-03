محمد حماقي ممنوع من الغناء بأمر الأطباء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع الفنان المصري محمد حماقي، لجراحة في قدمه قبل أيام، وذلك بعد الكسر الذي تعرض له مؤخرًا.

وقرر الطبيب المعالج لمحمد حماقي، خضوعه للراحة لمدة لا تقل عن شهر، وبعدها يتم تحديد الموعد الذي سيعود فيه لاستئناف نشاطه الفني، وإجراء جلسات العلاج الطبيعي، التي ستؤهله للحركة بشكل جيد في وقت أقصر.

وكان محمد حماقي قد أجرى عملية جراحية في قدمه بعد إصابته بكسر مضاعف في القدم اليسرى منذ أيام، وتم تركيب شريحة و6 مسامير في قدمه، كما ألزمه الأطباء بالراحة التامة في الفترة المقبلة.

وأكدت مصادر مقربة من حماقي أن حالته الصحية الآن مستقرة، بعد الآلام التي تعرض لها على مدار يومين بسبب الكسر الذي تعرض له خلال منباراة لكرة القدم جمعته بأصدقائه.

وكان الفنان المصري، قد طرح في 24 يناير الماضي، أحدث ألبوماته الغنائية الذي حمل اسم “كل يوم من ده” الذي يعود به إلى جمهوره بعد غياب 4 سنوات.

وتعاون محمد حماقي فى البوم “كل يوم من ده” مع الشعراء أيمن بهجت قمر ونادر عبدالله وخالد تاج الدين وأمير طعيمة ورمضان محمد وودود وتامر حسين وأحمد علي موسى، والملحنين عمرو مصطفى وتامر علي ومدين وعزيز الشافعي وشريف تاج ومحمد يحيى وشريف بدر ومحمد النادي، والموزعين تميم وتوما ونادر حمدي ورامي سمير.